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В Карпатах за два дня до лета выпал снег – фото

30 мая, 15:58

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Карпатах за два дня до начала лета выпал снег – фото погодной аномалии

В Украинских Карпатах в воскресенье, 30 мая, выпал снег. Осадки заметили на горе Поп Иван Черногорский на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

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Об этом утром сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook и опубликовал фото снега на вершине.

Отмечается, что утром снег продолжал падать, было облачно. В связи с этим видимость была ограничена до 30 метров.

Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

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"По состоянию на 7:50 30.05.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, падает снег. Видимость ограничена до 30 м. Ветер юго-западный, 3-5 м/с. Температура воздуха – 1 градус тепла", – говорится в сообщении.

Напомним, 29 мая в оккупированном Россией Симферополе бушевала непогода. Шел настолько сильный дождь, что видимость была практически нулевая. Некоторые улицы затопило, как и припаркованные на них автомобили.

Кроме того, в Херсонской области пронесся мощный торнадо. Сильный ветер повалил деревья, сорвал крыши с домов и повредил заборы.

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