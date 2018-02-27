Двое украинцев тайком везли через границу 90 тысяч фунтов

Сегодня, 12:30

Граждане направлялись в Польшу, и задекларировали только 6 тысяч злотых

 

Деньги перевозили в Польшу. Фото: ГФС
Деньги перевозили в Польшу. Фото: ГФС

В пункте пропуска "Краковец-Корчева" Львовской таможни задержали автомобиль Nissan Primastar с иностранной  регистрацией, на котором двое гражданин Украины собирались выехать в Польшу.

"Во время углубленного осмотра в салоне автомобиля среди личных вещей было обнаружено валюту – 90 тыс. фунтов Великобритании 72, 2 тыс. польских злотых и 1600 долларов", – сообщают в пресс-службе ГФС.

Добавим, что при заполнении таможенной декларации водитель "засветил" только 6 тыс. злотых.  Ответственность за такие действия предусмотрена ст. 472 Таможенного кодекса Украины.

Ранее пограничная полиция Румынии задержала двух граждан Украины, жителей Тячевского района, которые пытались провезти через границу 400 тыс. незадекларированных долларов.

Также   на  украинско-венгерской границе задержали микроавтобус "Мерседес". В автомобиле на дипломатических номерах гражданин Монголии пытался перевезти 10 тыс. пачек сигарет.

Кроме этого, на  Закарпатье у "ворот" пункта пропуска "Тиса" пограничники обнаружили тайники с контрабандным табаком в легковушке "Citroen", принадлежащей гражданину Венгрии. У мужчины изъяли сигареты, общей стоимостью 57 тыс. гривен и автомобиль.
пограничники, Закарпатье, микроавтобус, Nissan

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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