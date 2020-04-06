Эпидемиолог из Тернополя рассказала, когда ожидается пик COVID-19

Распространение инфекции сейчас, по словам врача, только набирает обороты

В Тернопольской области пик распространения коронавирусной инфекции ожидается в конце апреля. Об этом заявила врач-эпидемиолог областного лабораторного центра Оксана Чайчук, сообщает издание "За Збручем".

"У нас есть основания ожидать пика заболеваемости в апреле, а когда, непосредственно, это произойдет, зависит от действий каждого из нас. Поэтому хочу, чтобы все мы с пониманием отнеслись к карантинных мероприятий. В случае пренебрежения ими пик коронавирусной болезни может наступить даже с середины и до конца апреля. Это может привести к массового поступления больных в тяжелых состояниях в лечебные учреждения. Поэтому мы вынуждены усиливать карантинные мероприятия и следить за тем, как вы их придерживаетесь", – сказала медик.

Отметим, что на данный момент в Тернопольской области коронавирус подтвердили у 160 человек. Три случая оказались летальными. В частности, сегодня утром, 6 апреля, скончался первый зараженный в области – 57-летний священник из Залещиков.

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Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 09:00 6 апреля в стране официально подтвердили 1319 случаев заражения COVID-19. 28 человек выздоровели, а 38 – умерли.

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