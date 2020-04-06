От COVID-19 скончался священник из Залещиков: подробности

В Тернопольской области скончался инфицированный коронавирусной инфекцией 57-летний священник из Залещиков Олег Винницкий. Об этом сообщили в Штабе по борьбе с коронавирусом Тернопольского горсовета.

"Умер мужчина 57 лет из города Залещики. Это священник, у которого первым на Тернопольщине лабораторно подтвердили коронавирус", – говорится в сообщении.

В штабе отметили, что мужчина проходил лечение в Тернопольской больнице скорой помощи, и в последние дни его состояние только ухудшилось. Пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти его не удалось. Умер священнослужитель сегодня утром, 6 апреля.

О смерти мужчины рассказал и заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, священник контактировал с около 500 лицами.

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"Сегодня утром умер священник Олег Винницкий, который был первым зафиксированным больным COVID-19 на Тернопольщине. Не зная о том, что он уже инфицирован, отец Олег проводил религиозные обряды, бывал на похоронах, общался с верующими", – написал Геращенко на своей странице в Facebook.

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Всего с начала эпидемии от COVID-19 в Тернопольской области умерли три человека: 68-летний житель Монастырского района, 57-летняя жительница Козовского района и 57-летний житель города Залещики.

Ранее мы сообщали, что священник мог заразиться на похоронах другого священника. Как рассказал глава Монастырисской РГА Дмитрий Львович, мужчину похоронили 3 марта в селе Швейков, и Винницкий был там. Также он был на поминках 9 марта в селе Ковалевка.

Отметим, что второй случай инфицирования в регионе тоже связан с этим священником.

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