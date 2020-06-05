Эпидемия COVID-19 бушует на Буковине: заразились более 3500 человек

За последние сутки в области обнаружили 38 новых случаев COVID-19

Эпидемия коронавируса продолжает набирать обороты в Украине. Настоящей "передовой" в борьбе с COVID-19 в стране стала Черновицкая область. Инфекцию в регионе подтвердили у 3519 человек, рассказал на своей странице в Facebook глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

По его словам, только за последние сутки на Буковине зафиксировали 38 новых случаев COVID-19, а областной лабораторный центр исследовал 412 образцов. Вылечить от коронавируса 4 июня удалось 28 буковинцев.

"Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 3519 человек", – написал чиновник.

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Осачук отметил, что в области все еще остается высокой динамика госпитализации больных.

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"На сегодняшней инфографике – динамика госпитализации на Буковине за май и первые дни июня. Как видим, число людей, которых ежедневно госпитализируют в медицинские учреждения области, все еще остается высоким", – отметил он.

Ранее мы рассказывали, что в Черновцах коронавирус унес жизнь старшей медсестры кардиоцентра Елены Бордян. Медику было всего 48 лет.

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Напомним, в Черновицкой области, несмотря на большое число больных COVID-19, на заседании профильной комиссии было решено отменить особый режима въезда и выезда на территорию региона.

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