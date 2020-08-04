COVID-19 во Львовской области: число заболевших превысило 10 тысяч

С начала эпидемии COVID-19 унес жизни 273 жителей региона

Эпидемия COVID-19 не сбавляет темпы распространения в Украине. За минувшие сутки, 3 августа, коронавирус диагностировали у 146 жителей Львовской области.

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Как рассказала во время брифинга заместитель мэра Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавирусу Галина Сличная, всего в регионе заразилось 10067 человек. Для 273 инфицированных болезнь закончилась летально. 2506 пациентам удалось вылечиться.

Отметим, что за вчерашние сутки местные лабораторные центры провели 1102 ПЦР-теста на коронавирус.

За весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 7335 человек, из них госпитализированы – 1526, на амбулаторном лечении – 5809, выписаны – 1317. Сейчас в больнице находятся 209 человек, из них в реанимации – 8, на аппарате ИВЛ – 4 человека.

В восьмой городской клинической больнице по состоянию на утро находятся 66 пациентов, в первый городской клинической больнице – 72 пациента, в больнице скорой медицинской помощи – 92.

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Ранее мы сообщали, что во Львовской области от коронавируса умер руководитель центра первичной медицинской помощи.

Также напомним, во Львовской области у шестилетней девочки обнаружили редкую болезнь, которая связана с коронавирусом.

Кроме того, смотрите видеосюжет о том, как медики в Славянске борются с COVID-19:

Як медики у Слов’янську ведуть боротьбу із COVID-19

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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