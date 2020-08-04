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Заболеваемость резко снизилась: новые данные по коронавирусу в Украине

4 августа, 08:43

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

За последние сутки в стране от COVID-19 выздоровели более 400 людей

Эпидемия коронавирусной инфекции убавила темпы распространения в Украине. За прошедшие сутки, 3 августа, опасную болезнь диагностировали у 692 человек.

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По данным мониторинговой системы СНБО, всего в стране обнаружили 73 850 случаев заражения коронавирусом. Инфекция с начала эпидемии унесла жизни 1 758 инфицированных (20 за последние сутки). А 40 328 заболевшим удалось вылечиться (452 за последние сутки).

Ранее мы сообщали, что к концу августа общее количество зараженных коронавирусом в Украине может достичь 110-115 тысяч. Такой прогноз дали украинские ученые НТУ "КПИ им. Сикорского".

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Также "Сегодня" писали, что настоящие показатели распространения инфекции в Украине могут быть на 20-25% выше официальных данных, поскольку тесты на COVID-19 могут ошибаться. Как сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, каждый четвертый-пятый украинец, который прошел ПЦР-исследование на коронавирус и получил негативный результат, на самом деле инфицирован.

А тем временем ученые КПИ также определили, когда у украинцев появится иммунитет к коронавирусу.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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