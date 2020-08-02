Українська
$ 27,69
32,55
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Во Львовской области от коронавируса умер руководитель центра первичной медицинской помощи

2 августа, 15:13

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Он около 29 лет проработал в медицине

Эпидемия коронавирусной инфекции продолжает набирать обороты в Украине. Во Львовской области от COVID-19 умер руководитель Старосамборского центра первичной медико-санитарной помощи Василий Савенко.

Реклама

"Опять этот ужасный вирус унес хорошего человека. Мне Василий запомнится очень активным и трудолюбивым человеком. Он горел работой и имел много интересных идей. Он был руководителем Старосамборского ЦПМСП и очень искренне стремился сделать лучше медицину для сложного горного района. Достойный человек и настоящий врач", – рассказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак на своей странице в Facebook.

В августе этого года Василию Савенко должно было исполниться 60 лет. Около 29 лет он работал медиком в Старосамборском районе.

В тренде
Украинские военные рассказали о потерях боевиков с начала перемирия на Донбассе

Ранее мы сообщали, что в Черкассах от коронавируса умер хирург. Олег Гайда умер вскоре после своего брата Ивана, который также скончался от осложнений COVID-19. Иван Гайда возглавлял военный госпиталь во Львове.

Реклама

Также напомним, на Волыни от коронавируса умерла фельдшер. Женщине было 48 лет.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

смерть врачи болезни Львовская область Западная Украина коронавирус медик COVID-19
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"До сих пор не могу сесть в транспорт": заложница "луцкого террориста" рассказала о захвате автобусаЗапад
Скончалась спустя день после госпитализации: в Одессе от коронавируса умерла туристка
Скончалась спустя день после госпитализации: в Одессе от коронавируса умерла туристкаОдесса
"Отправлял не только в Луцк": возможный сообщник "луцкого террориста" торговал оружиемЗапад
Ждите новостей намного интересней:
Ждите новостей намного интересней: "луцкий террорист" сделал странное заявлениеУкраина
В Тернопольской области мужчина в третий раз заразился коронавирусом: что случилось
В Тернопольской области мужчина в третий раз заразился коронавирусом: что случилосьЗапад
Любимый украинцами курорт засыпало по щиколотки градом: фото и видео
Любимый украинцами курорт засыпало по щиколотки градом: фото и видеоЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять