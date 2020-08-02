Во Львовской области от коронавируса умер руководитель центра первичной медицинской помощи

Он около 29 лет проработал в медицине

Эпидемия коронавирусной инфекции продолжает набирать обороты в Украине. Во Львовской области от COVID-19 умер руководитель Старосамборского центра первичной медико-санитарной помощи Василий Савенко.

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"Опять этот ужасный вирус унес хорошего человека. Мне Василий запомнится очень активным и трудолюбивым человеком. Он горел работой и имел много интересных идей. Он был руководителем Старосамборского ЦПМСП и очень искренне стремился сделать лучше медицину для сложного горного района. Достойный человек и настоящий врач", – рассказала заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак на своей странице в Facebook.

В августе этого года Василию Савенко должно было исполниться 60 лет. Около 29 лет он работал медиком в Старосамборском районе.

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Ранее мы сообщали, что в Черкассах от коронавируса умер хирург. Олег Гайда умер вскоре после своего брата Ивана, который также скончался от осложнений COVID-19. Иван Гайда возглавлял военный госпиталь во Львове.

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Также напомним, на Волыни от коронавируса умерла фельдшер. Женщине было 48 лет.

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