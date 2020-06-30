Эпидемия COVID-19 во Львовской области: число заболевших стремительно растет

Львовская область все еще остается антилидером по распространению коронавирусной инфекции в Украине. За минувшие сутки, 29 июня, в регионе обнаружили еще 143 заболевших COVID-19.

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Как рассказала во время брифинга заместитель городского головы Львова и руководитель городского штаба по противодействию коронавируса Галина Сличная вчера местные лабораторные центры провели 1098 ПЦР-тестов.

На данный момент число зараженных коронавирусом в области достигло 5435. Для 146 инфицированных болезнь закончилась летально. А 747 пациентам удалость победить инфекцию. Сейчас во Львовской областной инфекционной больнице спасают 189 человек. Девять из них находятся в реанимации, еще троих – подключили к аппарату ИВЛ.

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Напомним, недавно из-за вспышки коронавируса во Львовской области в регион отправился министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Также мы сообщали, что во Львове от коронавируса умерла директор областного лабораторного центра Минздрава Галина Михальчук. Женщина многие годы своей жизни посвятила медицине.

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