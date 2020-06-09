Українська
$ 26,6
30,15
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Эпидемия коронавируса на Буковине идет на спад: появились новые данные

9 июня, 08:30

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

За последние сутки от коронавируса вылечились 17 буковинцев

Распространение коронавирусной инфекции в Черновицкой области понемногу замедляет темпы – за последние сутки, 8 июня, в регионе зафиксировали 31 случай заражения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"На Буковине сегодня, 8 июня, официально подтверждено еще 31 случай заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал 282 образцов. Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 3729 человек", - написал чиновник.

Отметим, что 7 июня в регионе обнаружили 59 случаев COVID-19, а 6 июня – 68. Кроме того, за последние сутки от опасного недуга выздоровели 17 буковинцев, а сутками ранее – спасли 9 зараженных. Эти пациенты дважды получили отрицательный результат тестов на коронавирус.

Реклама

В тренде
В Украине произошло новое землетрясение: что известно

Напомним, Черновицкая область стала настоящим эпицентром вспышки инфекции в стране. Несмотря на большое число больных COVID-19, профильная комиссия областной государственной администрации приняла решение отменить особый режим въезда и выезда на территорию региона.

Также мы рассказывали, что в Черновцах коронавирус унес жизнь старшей медсестры кардиологического центра Елены Бордян. Женщине было всего 48 лет.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия Черновцы буковина заражение черновицкая область коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 8 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 8 июняУкраина
В Ровно 14-летний школьник снял на видео изнасилование семиклассницы
В Ровно 14-летний школьник снял на видео изнасилование семиклассницыЗапад
В Киеве и восьми областях Украины могут вернуть строгий карантин
В Киеве и восьми областях Украины могут вернуть строгий карантинУкраина
Коронавирус во Львове: протестировали 1500 медиков, есть интересные результаты
Коронавирус во Львове: протестировали 1500 медиков, есть интересные результатыЗапад
Под Львовом протестующие перекрыли трассу: что происходит
Под Львовом протестующие перекрыли трассу: что происходитЗапад
На запад Украины пустили поезда:
На запад Украины пустили поезда: "Укрзализныця" назвала первые маршрутыТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять