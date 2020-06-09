Эпидемия коронавируса на Буковине идет на спад: появились новые данные

За последние сутки от коронавируса вылечились 17 буковинцев

Распространение коронавирусной инфекции в Черновицкой области понемногу замедляет темпы – за последние сутки, 8 июня, в регионе зафиксировали 31 случай заражения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"На Буковине сегодня, 8 июня, официально подтверждено еще 31 случай заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал 282 образцов. Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 3729 человек", - написал чиновник.

Отметим, что 7 июня в регионе обнаружили 59 случаев COVID-19, а 6 июня – 68. Кроме того, за последние сутки от опасного недуга выздоровели 17 буковинцев, а сутками ранее – спасли 9 зараженных. Эти пациенты дважды получили отрицательный результат тестов на коронавирус.

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Напомним, Черновицкая область стала настоящим эпицентром вспышки инфекции в стране. Несмотря на большое число больных COVID-19, профильная комиссия областной государственной администрации приняла решение отменить особый режим въезда и выезда на территорию региона.

Также мы рассказывали, что в Черновцах коронавирус унес жизнь старшей медсестры кардиологического центра Елены Бордян. Женщине было всего 48 лет.

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