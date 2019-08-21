"Эти машины доедут везде", – медик из Черновцов о проекте "200 скорых для Украины"

/ Фото: fdu.org.ua

"Мы получили второй автомобиль от Рината Ахметова, но радость от его получения такая же искренняя, как в прошлый раз, когда нам вручили первую машину. Радуемся, потому что потребность в этих "скорых" очень большая, и Ринат Леонидович делает по-настоящему большое дело, закупая для всех областей такую современную технику".

Такое мнение высказал директор Черновицкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев после получения ключей от нового спецавтомобиля на базе Peugeot Boxer. Вручение состоялось в рамках второго этапа проекта "200 скорых для Украины", который реализуется по личному решению Рината Ахметова и полностью финансируется из его средств.

За два этапа Фонд передал областным больницам, станциям скорой помощи и амбулаториям сельских громад в 24 регионах страны 57 автомобилей. Это машины Peugeot Boxer и Citroen Jumper типа В.

"Наша область оба раза получила автомобиль Peugeot. Машина, переданная нам в июле, сейчас работает в Хотинском районе. Отлично себя показывает, спасает местных жителей и туристов, которых в эти дни у нас очень много. Автомобиль, который мы получили только что, поедет на подстанцию "скорой" в поселок Берегомет. Очень сложная местность, горы. Тут долгое время работал УАЗик 1998 года выпуска, он буквально разваливался на ходу. С Peugeot таких проблем не будет. Эти машины доедут везде. Но их ценность не только в проходимости. Они вдобавок ко всему еще и очень хорошо оборудованы. Еще раз хочется сказать спасибо Фонду Рината Ахметова за проект по передаче машин скорой помощи", – говорит Владимир Еленев.

До конца года проект "200 скорых для Украины" будет реализован полностью. Впервые за 28 лет независимости страны один благотворитель передал медикам такое количество суперсовременных карет скорой помощи. Среди 143 автомобилей, которые сейчас готовятся к передаче врачам, есть не только Peugeot и Citroen, но и Toyota Land Cruiser 150, предназначенные для самых труднодоступных населенных пунктов.

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