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Новые "скорые" на службе пациентов и врачей

Сегодня, 19:30

{Хмельницкая область получила новенькую машину скорой помощи в рамках проекта «200 скорых для Украины» Фонда Рината Ахметова

/ Фото: fdu.org.ua

Долгих пять лет ждал обновления автопарк скорой помощи Хмельницкой области. В целом степень изношенности его машин достигает 60%. О приобретении новой техники местные медики даже не мечтали, выезжая на вызов во много раз ремонтированных "ветеранах".

"Только за полгода мы потратили на ремонт автомобилей более двух миллионов. Стараемся их поддерживать в таком состоянии, как есть", – говорит Александр Терещук, главный врач Хмельницкого областного центра экстренной медицинской помощи.

И вот на днях область получила новенькую отличную машину в рамках проекта "200 скорых для Украины" Фонда Рината Ахметова. Автомобиль уже начал нести службу в Каменец-Подольском и получил первые оценки от пациентов.

"Конечно, это прогресс. В старых машинах одни только носилки. А эта вся оборудована, здесь сразу видна забота о людях. Мы очень благодарны", – поделилась впечатлениями Ирина Галькевич, одна из первых пациенток.

Довольны новинкой и медики, ведь в салоне есть все необходимое оборудование, вплоть до дефибриллятора и кардиографа.

"Спасибо Фонду Рината Ахметова и ему лично за автомобиль. Это позволит улучшить обслуживание населения, сократить время поездки к тем, кто нуждается в помощи", – поблагодарил Александр Терещук.

19 августа 2019 года медикам из 24 регионов Украины будет передана вторая партия машин неотложной медицинской помощи, закупленных в рамках проекта "200 скорых для Украины" Фонда Рината Ахметова. Представители областных больниц, станций скорой помощи и амбулаторий сельских громад получат 25 автомобилей Peugeot Boxer (тип В) и 2 машины Citroen Jumper (тип B).

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скорые фонд Рината Ахметова

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