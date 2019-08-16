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Это престиж нашей страны: Волынская область получила новенькую "скорую" от Фонда Рината Ахметова

Сегодня, 16:41

С 2012 года Волынский облцентр экстренной медпомощи не получал ни одной новой машины скорой помощи

/ Фото: fdu.org.ua

Новый, современный автомобиль скорой помощи Peugeot Boxer (тип В) получила Волынская область в рамках первого этапа проекта "200 скорых для Украины" Фонда Рината Ахметова. Это первая новая "скорая", появившаяся в регионе за последние семь лет.

Как рассказал и.о. директора Волынского облцентра экстренной медпомощи Владимир Шмаль, в центре работают 72 бригады. При потребности местных медиков в 93 автомобилях только 51 условно отвечает требованиям.

"Добавлю, что с 2012 года мы не получали ни одного нового авто. И это притом, что у нас в области два международных перехода с Европейским Союзом и три – с Беларусью. Когда по вызову приезжает тот автомобиль, что есть, иностранцы неприятно удивлены. А ведь в нашей области еще популярен и туризм, туристам тоже необходима медпомощь. В наших старых авто люди боятся ездить. А ведь это и престиж страны. Что касается оснащения, то оно прекрасно: просторный салон, есть аппарат для искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, есть аппарат для измерения сахара в крови и многое другое. Это мечта всех руководителей бригад", – подчеркнул Шмаль.

Скорая помощь Фонда Рината Ахметова уже начала работать в Любомльском районе, граничащем с Польшей. По словам начальника управления здравоохранения Волынской ОГА Игоря Ващенюка, этому есть ряд причин.

"Мы прежде всего стараемся обеспечивать больницы, которые находятся у международных трасс. Крупнейший международный переход в области – Ягодин, потому эта машина едет в Любомль. Следующий автомобиль получит Владимиро-Волынский район, в пределах которого находится автопереход Устилуг. Больницы возле трассы должны быть максимально обеспечены, чтобы в случае необходимости максимально быстро оказать экстренную помощь", – пояснил Игорь Ващенюк.

19 августа 2019 года медикам из 24 регионов Украины будет передана вторая партия машин неотложной медицинской помощи, закупленных в рамках проекта "200 скорых для Украины" Фонда Рината Ахметова. Представители областных больниц, станций скорой помощи и амбулаторий сельских громад получат 25 автомобилей Peugeot Boxer (тип В) и 2 машины Citroen Jumper (тип B).

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скорые фонд Рината Ахметова

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