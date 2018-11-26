"Евробляхеры" заблокировали границу: в МВД рассказали о принятых мерах

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что приняли меры в ответ на акции, устроенные водителями авто на иностранной регистрации на ряде пограничных переходов на западной границе Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Так, согласно информации, для обеспечения публичной безопасности и недопущения провокаций создан оперативный штаб Национальной полиции, в местах проведения акций работает полиция диалога.

"Правоохранители будут предоставлять участникам акции всю необходимую сервисную помощь", – говорится в сообщении.

Кроме того, по инициативе министерства создана рабочая группа для урегулирования законодательных норм и разблокирования движения в пунктах пропуска.

Как объясняют в ведомстве, причина проблем в том, что со вступлением в силу новых законов, касающихся легализации ввезенных с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобилей с европейской регистрацией, под их действие попали также водители из приграничных регионов, которые пересекали государственную границу на таких авто на непродолжительный период законно.

В рабочую группу вошли первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, председатель Национальной полиции Сергей Князев, председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал, начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, и. о. председателя Государственной фискальной службы Украины Александр Власов. Первое заседание пройдет в понедельник, 26 ноября.

Кроме того, усилены меры безопасности на границе, в частности, "созданы ситуативные группы, в готовности к действиям находятся дополнительные силы".

По данным министерства, в настоящее время большие очереди и затруднение движения наблюдаются в направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березный", "Шегини", "Краковец", "Солотвино" и "Угринов". "В местах скопления людей находятся сотрудники Нацполиции", – добавили в МВД.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Погранслужба объявила об особом режиме из-за протеста евробляхеров

В то же время министерство обратилось к владельцам автомобилей на еврономерах, которые стали заложниками временно неурегулированной законодательно ситуации, с призывом "не прибегать к радикальным действиям".

Напомним, 25 ноября вступили в силу законы о растаможивании автомобилей на еврономерах. Теперь украинцы при их ввозе должны уплатить таможенные платежи или внести залог.

Недовольные водители автомобилей на европейской регистрации в знак протеста против новых законов о штрафах и растаможке автомобилей с еврономерами начали блокировать КПП на границе.