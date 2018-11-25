Погранслужба объявила об особом режиме из-за протеста евробляхеров

Государственная пограничная служба Украины перешла на усиленный режим работы в связи с протестами водителей автомобилей на европейской регистрации. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Госпогранслужба усилила меры безопасности, чтобы не допустить никаких провокаций непосредственно на государственной границе. В том числе созданные ситуативные группы, в готовности к действиям находятся дополнительные силы, происходит постоянный обмен информацией с Нацполициею и другими взаимодействующими органами", – говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе также отметили, что в настоящее время затрудненное движение наблюдается в направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березный", "Шегини", "Краковец", "Солотвино" и "Угринов".

Напомним, 25 ноября вступили в силу законы о растаможивании автомобилей на еврономерах. Теперь украинцы при их ввозе должны уплатить таможенные платежи или внести залог.

Недовольные водители автомобилей на европейской регистрации в знак протеста против новых законов о штрафах и растаможке автомобилей с еврономерами начали блокировать КПП на границе.

Ранее, генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко отмечал, что законы о растаможке авто не помогут "евробляхерам" из-за того, что последние, по мнению эксперта, не смогут переоформить на себя автомобили, которые принадлежат иностранным фирмам. Эксперт доступно объяснил, почему митинги "евробляхеров" не имеют смысла.



