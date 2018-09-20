Фонд Рината Ахметова представил фотокнигу "Донбасс и Мирные" во Львове

В рамках 25-го Book Forum издателей во Львове состоялась презентация фотокниги "Донбасс и Мирные". Она – о мирных людях, которые живут в условиях вооруженного конфликта. Ее герои – тяжело раненные дети, видевшие своими глазами взрывы снарядов и гибель близких людей. Старики, потерявшие родных и оставшиеся жить в полуразрушенных домах. Школьники и учителя, которые проводят занятия в условиях боевых действий.

"С начала вооруженного конфликта Ринатом Ахметовым спасено более миллиона Мирных на Донбассе. Это миллион судеб! История каждого достойна отдельного рассказа. Книга "Донбасс и Мирные" стала первой ласточкой в череде изданий, которые позволят миру услышать эти истории. Она была презентована в Киеве и Брюсселе, передана в международные организации и посольства. О ней уже знают далеко за пределами Украины. Для Фонда очень важно, что сегодня эта уникальная книга представлена на Форуме издателей во Львове. Это еще одна возможность рассказать о людях, которые пятый год живут в условиях вооруженного конфликта на Донбассе. Чтобы не осталось равнодушных к трагедии, из-за которой, по данным ООН, уже пострадало более четырех миллионов мирных граждан. Чтобы голоса Мирных зазвучали и были услышаны", – сказала Оксана Левочкина, менеджер проектов Фонда Рината Ахметова.

Гостями мероприятия стали учащиеся львовских школ и гимназий, участники Форума издателей. Они смогли познакомиться с героями книги "Донбасс и Мирные" – Артемом Сотником и Владом Щербаком, которые пострадали при обстреле Краматорска в 2015 году, и узнать истории этих ребят. Присутствующим были зачитаны главы из книги "Донбасс и Мирные":

"Они помнят панику вокруг, детский плач, вой сирен. Скорую не вызвать. Больницы переполнены. И погибшие Мирные. Просто на дорогах. Они не могут забыть это. Ребята долго лечатся. С Владом работает психолог Фонда Рината Ахметова, а Артем побеждает еще и опухоль, образовавшуюся после травмы… Внезапно повзрослевшие парни теперь чаще сдерживают эмоции. Вот только в их снах иногда возвращается тот ужасный день".

Многие не могли сдержать слез, когда краматорские школьники рассказывали своим львовским ровесникам о том, что им довелось пережить.

"Донбасс и Мирные" – книга, которая передает эмоции и переживания людей, оказавшихся в зоне конфликта. Это очень сложный и глубокий документальный материал, который подготовил Фонд Рината Ахметова. Очень важно, чтобы люди в Украине и за ее пределами знали, что на самом деле происходит и как выживают Мирные. Судьба каждого героя книги – настоящая драма, виной которой стала война. И каждый из героев – вдохновляющий пример того, как дети и взрослые вопреки всему – голоду и ранениям – продолжают жить, любить, радоваться", – отметил Иван Степурин, директор издательства "Саммит-Книга".

25-й Book Forum издателей проходит во Львове 19–23 сентября и является крупнейшим книжным и литературным событием не только Украины, но также Центральной и Восточной Европы.