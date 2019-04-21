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"From Russia with love": уроженец Донбасса устроил в Ровно на дороге драку

Сегодня, 11:51

Мужчина вышел в футболке с провокационными надписями и с телескопической палкой в руках на проезжую часть

Фото: Нацполиция

В Ровно уроженец Донецкой области в футболке с провокационными надписями и палкой в ​​руках устроил драку с водителем, который сделал ему замечание.

"Правоохранители установили, что на улице Соборная мужчина демонстративно вышел на середину проезжей части дороги в футболке "From Russia with love" и с телескопической палкой в ​​руках препятствовал движению автомобилей", – сообщают в полиции.

Один из водителей, 44-летний житель Ровенского района, сделал мужчине замечание, после чего между ними возник конфликт.

На место прибыли патрульные, которые применили к правонарушителю наручники, а также вызвали следственно-оперативную группу. Результат освидетельствования в медучреждении показал 1,91 промилле.
Полицейские начали досудебное расследование по предварительной правовой квалификации части 2 статьи 263 Уголовного кодекса Украины. Телескопическую палку изъяли и направили на экспертизу.

Напомним, не так давно в Тернополе  водитель перед полицейскими откупорил бутылку водки и выпил, не дождавшись освидетельствования в медучреждении. Патрульные доставили нарушителя в отделение полиции и составили на него протокол.

Ранее во Львове  мужчина в нетрезвом состоянии попал в полицейский участок  и там разделся перед патрульными.

А на Закарпатье пьяный священник полез в драку с копами.

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Тег провокация, дорога, хулиган, ровно

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