Ночная погоня в Ровно: молодчики разбили машины и двое раненых копов

В результате погони задержаны пьяные молодчики, в салоне у которых нашли оружие

В Ровно ночная погоня за нарушителями закончилась разбитыми машинами и ранением двоих полицейских. Преследование началось после того, как автомобиль BMW превысил скорость и пошел на опасный обгон.

Когда патрульные попытались его остановить, водитель сразу прибавил газ и разогнался до 180 километров в час. Недалеко от Ровно его пытались заблокировать, но водитель решился на таран и разбил две патрульных машины, а копы открыли огонь.

"Сотрудники сделали семь выстрелов по колесам. Три колеса были пробиты. Пассажир уже в то время был недвижим, без сознания, из-за необдуманных действий", – рассказал Сергей Мерчук, руководитель управления патрульной полиции в Ровенской области.

Как говорят копы, и пассажир, и водитель пребывали в неадекватном состоянии. Алкоголя в крови шофера было в 10 раз больше нормы, а в салоне автомобиля нашли оружие.

"Стартовый пистолет с признаками переработки. Соответственно, разрешений никаких не было. Также изъяли патроны к этому оружию", – заявил Антон Крук, спикер управления Нацполиции в Ровенской области.

Водителя-беглеца задержали, двое травмированных патрульных – в больнице, у них диагностированы ушибы и сотрясение мозга. Инцидент следователи расследуют по двум статьям – сопротивление полиции и насилие в отношении правоохранителей. Нарушителю грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, ранее мы писали об инциденте в Киеве, где произошла погоня, которая закончилась масштабным ДТП на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой – нетрезвый водитель Daewoo Lanos пытался скрыться от полиции и влетел в автомобили, стоявшие на светофоре.

А в Одессе подозреваемый в совершении убийства, который находился в розыске, бросился на полицейского с топором и пытался сбежать. В результате его застрелили.

А в Ровно во время полицейской погони за нарушителем, которая продолжалась более часа, травмы получили трое стражей порядка.

Патрульные начали преследовать внедорожник, который выехал на трассу "Киев-Чоп", двигаясь в направлении Киева и возле села Горбаков Гощанского района заблокировали движение беглецу. Однако тот совершил разворота и поехал в сторону Ровно по встречной полосе.

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