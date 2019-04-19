В Ровно копы задержали маршрутчика-наркомана
В крови 32-летнего мужчины обнаружили метафетамин
В Ровно копы задержали водителя маршрутки в состоянии наркотического опьянения. Вскоре в организме 32-летнего жителя Ровенского района обнаружили метамфетамин.
"В полицию поступило сообщение о том, что на улице Волынской Дивизии областного центра этот человек находится за рулем автобуса в состоянии наркотического опьянения. Патрульные во время проверки обнаружили в салоне пластиковую емкость, в которой находилась измельченное вещество растительного происхождения, и еще один пакетик – с порошкообразным, лампочку и стеклянную трубку с наслоением неизвестного вещества", – сообщают в полиции.
Пассажиров на тот момент в маршрутке не было. По словам водителя, он ехал на станцию технического обслуживания для проведения ремонта транспортного средства. Изъятые наркотические вещества отправлены на экспертизу. По ее результатам будет приниматься соответствующее процессуальное решение.
Выяснилось, что житель Ровенского района уже попадал в поле зрения правоохранителей за хранение наркотиков в декабре прошлого года. На него полицейские составили административные материалы, которые направлены на рассмотрение суда.
Напомним, недавно в Ровно арестовали мажора Андрея Бузинарского, который совершил ДТП в пьяном виде и угрожал журналистке местного телеканала.
Также мы писали, что в Ровно пьяные девочки-подростки украли "Хаммер" и попали в ДТП.
Ранее сайт "Сегодня" писал,почему в Украине стало больше аварий на дорогах.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Ровно копы задержали маршрутчика-наркомана". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"