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В Ровно копы задержали маршрутчика-наркомана

Сегодня, 17:57

В крови 32-летнего мужчины обнаружили метафетамин

Фото: Нацполиция

В Ровно копы задержали водителя маршрутки в состоянии наркотического опьянения. Вскоре в  организме 32-летнего жителя Ровенского района обнаружили метамфетамин.

"В полицию поступило сообщение о том, что на улице Волынской Дивизии областного центра этот человек находится за рулем автобуса в состоянии наркотического опьянения. Патрульные во время проверки обнаружили в салоне пластиковую емкость, в которой находилась измельченное вещество растительного происхождения, и еще один пакетик – с порошкообразным, лампочку и стеклянную трубку с наслоением неизвестного вещества", – сообщают в полиции.

Пассажиров на тот момент в маршрутке не было. По словам водителя, он ехал на станцию ​​технического обслуживания для проведения ремонта транспортного средства. Изъятые наркотические вещества отправлены на экспертизу. По ее результатам будет приниматься соответствующее процессуальное решение.

Выяснилось, что житель Ровенского района уже попадал в поле зрения правоохранителей за хранение наркотиков в декабре прошлого года. На него полицейские составили административные материалы, которые направлены на рассмотрение суда.

Напомним, недавно в Ровно арестовали мажора Андрея Бузинарского, который совершил ДТП в пьяном виде и угрожал журналистке местного телеканала.

Также мы писали, что в Ровно пьяные девочки-подростки украли "Хаммер" и попали в ДТП.

Ранее сайт "Сегодня" писал,почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

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Тег маршрутка, водитель, ровно, копы

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Сегодня

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