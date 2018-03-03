"Газовые каникулы" во Львовской области: ждут ниже 16°C

Сегодня, 16:53

Жителей Галичины призывают экономить газ, а соответствующие организации должны снизить температуру подачи теплоносителя до минимума

Дети не пойдут учиться,если в школахбудет ниже 16 градусов
Дети не пойдут учиться,если в школахбудет ниже 16 градусов

Жителей Львовской области призывают уменьшить использование газа. Если температура в помещениях будет ниже 16°C, то областные отделения образования вправе приостановить учебный процесс до 7 марта включительно.

"Такое решение приняли сегодня, 3 марта, во время скайп-совещания с председателями РГА", – сообщается в пресс-службе ОГА Львовской области.

Теплоснабжающим организациям и учреждениям с индивидуальной системой отопления поручили провести расчет температуры в зданиях и снизить температуру подачи теплоносителя до минимума.

Напомним, мы уже писали, что многих областях Западной Украины, кроме школ Львова, Тернополя и Закарпатья, учебные заведения на несколько дней ограничивают учебный процесс в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике.

Ранее сообщалось, что 1 марта "Газпром" получил от "Нафтогаза" деньги на оплату мартовских поставок "голубого топлива", однако вернул платеж. Россияне объяснили свое решение тем, что не было согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с "Нафтогазом". Российская сторона полагает, что без такого решения поставки газа невозможны, поэтому они не будут осуществляться с 1 марта.

В "Нафтогазе" в свою очередь заявили, что удивлены таким решением "Газпрома". Украинская компания считает, что Россия нарушает требования Стокгольмского арбитража. Из-за невыполнения "Газпромом" своих обязательств Украина уже перешла на режим экономии газа.

В Кабмине и "Нафтогазе" уверяют, что страна беспроблемно переживет морозные дни.

газ, россияне, расчет, поставки газа

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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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