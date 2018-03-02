Подачу тепла в школы Львова снизят до минимума, но "каникул" не будет

Обучение решили приостановить в учебных заведениях Тернопольской, Ровенской, Черновицкой областей, а на Волыни даже сократят рабочий день

Во многих областях Западной Украины школы и детские сады на несколько дней ограничивают учебный процесс в связи с чрезвычайной ситуацией в энергетике.

"Состоялось внеочередное заседание региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. В связи с ухудшением погодных условий и снижением температуры было принято такое решение приостановить работу учебных заведений до 7 марта", – сообщает пресс-служба Тернопольской ОГА.

Аналогичное решение приняло руководство Черновицкой области, где будет приостановлена работа дошкольных учебных заведений, учреждений общего среднего образования, а также специализированных, внешкольных профессионально-технических учебных заведений.

На Волыни на тот же период, кроме отмены обучения, решили сократить рабочий день с 9:00 до 16:00. Кроме этого, завтра, 3 марта 2018 года, отменен рабочий день, а отработку выходного 9 марта перенесли на май.

В Ровенской области студенты будут отдыхать до 6 марта, отправить учащихся на каникулы планируют и на Прикарпатье.

Во Львове приостанавливать обучение в школах и садиках не будут, хотя с понедельника ожидаются морозы от -6 до -13. Подачу тепла в учебные заведения города переведут в экономный режим, а на выходных температуру снизят до минимума, чтобы избежать замерзания трубопроводов.

Напомним, 1 марта "Газпром" получил от "Нафтогаза" деньги на оплату мартовских поставок "голубого топлива", однако вернул платеж. Россияне объяснили свое решение тем, что не было согласовано дополнительное соглашение к действующему контракту с "Нафтогазом". Российская сторона полагает, что без такого решения поставки газа невозможны, поэтому они не будут осуществляться с 1 марта. В "Нафтогазе" в свою очередь заявили, что удивлены таким решением "Газпрома". Украинская компания считает, что Россия нарушает требования Стокгольмского арбитража. Из-за невыполнения "Газпромом" своих обязательств Украина уже перешла на режим экономии газа. В Кабмине и "Нафтогазе" уверяют, что страна беспроблемно переживет морозные дни.

Также сообщалось, что российский "Газпром" после решения Стокгольмского арбитража по транзитному контрактузаявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с украинским "Нафтогазом".