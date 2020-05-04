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Глава закарпатского отделения АМКУ "погорел" на взятке

4 мая, 20:58

Елена Вус

Чиновник требовал у частного предпринимателя 3 тысячи долларов за уменьшение штрафных санкций

Председатель Закарпатского областного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины задержан по подозрению в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, чиновник требовал от частного предпринимателя 3 тыс. долларов за уменьшение штрафных санкций при решении вопроса о его привлечении к административной ответственности. Кроме того, за эту же сумму он обещал впредь не вмешиваться в хозяйственную деятельность фирмы во время участия в конкурсных торгах.

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"Правоохранители задокументировали факт получения чиновником 1100 долларов взятки, после чего был он был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Денежные средства изъяты", - говорится в сообщении.

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Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Ранее руководитель таможенного поста "Ковель" был задержан на получении взятки в размере 5 440 долларов.

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Напомним, что закон об обличителях корупции в Украине уже вступил в силу . То есть, каждый человек сможет заработать на коррупционерах. Кстати, законопроектом установлено не только вознаграждение для обличителей, но и целый ряд других гарантий. Но есть определенные условия. Подробнее – смотрите в сюжете "Сегодня":

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взятка коррупция АМКУ вымогательство чиновник Закарпатская область коррупционеры

Источник: Сегодня

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