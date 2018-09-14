Грабил из подвалов консервацию: в Ровно правоохранители поймали вора

Сегодня, 12:49

Мужчина был ранее судим за кражи и недавно вышел из тюрьмы 


В Ровно правоохранители поймали мужчину, который крал из подвалов консервацию. Злоумышленник выламывал двери подвалов и грабил. Мужчина забирал банки, пакеты с кофе и чаем, а также бутылки с алкоголем.

Когда грабеж заметили жители дома на улице Князя Романа, вызвали участкового. Правоохранитель вычислил вора: им оказался 28-летний мужчина, который недавно вышел из тюрьмы. Он отбывал наказание за кражи, но тюрьма привычек исправила – мужчина взялся за старое. В общем злоумышленник вынес из подвалов города продуктов минимум на шесть тысяч гривен.

Ранее мы писали о том, как в Запорожской области житель Приазовского района на протяжении трех дней тайно наведывался в соседских двор и воровал мясные деликатесы: за это время он вынес более 22 кг копченостей – балыка, корейки и сала, а потом съел их со своими друзьями.

Кроме того, киевские оперативники задержали серийного вора в магазине. Мужчина спрятал колбасу под одежду, походил между прилавками и направился на выход, обойдя кассу. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 
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