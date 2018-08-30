В Одессе вор-неудачник сломал ноги после ограбления квартиры

Сегодня, 22:38

Злоумышленник бросился наутек, за ним побежали другие соседи, во время побега вор перепрыгнул через забор


В центре Одессы среди бела дня мужчина пытался обокрасть квартиру, но не нашел там ничего ценного. А когда выходил, еще и столкнулся с соседом. Злоумышленник бросился наутек. За ним побежали другие соседи. Во время побега вор перепрыгнул через забор и сломал обе ноги.

"Учитывая, что при себе злоумышленник не имел никаких вещей, которые бы принадлежали хозяевам этой квартиры, то это событие не квалифицируется как кража… Это нарушение неприкосновенности жилища. Сейчас злоумышленник находится в медицинском учреждении", – пояснила Любовь Гордиевская, начальник отдела коммуникации управления Нацполиции в Одесской области.

Ранее в Киеве два парня на Майдане Независимости подошли к спящему незнакомцу и украли у него часы. Один из злоумышленников отстегнул ремень и забрал себе ценную вещь, после чего они разошлись в разные стороны. Между тем в это время неподалеку сотрудники уголовного розыска патрулировали территорию и, заметив грабителей, решили за ними проследить.

Напомним, в июле в столице задержали грабителя, который с начала марта совершил ряд нападений на кредитные учреждения. Заходя в помещение, злоумышленник надевал детские маскарадные маски Человека-паука и Бэтмена и, угрожая предметом, похожим на нож, потребовал предоставить все деньги, которые находились в кассе. Общий размер материального ущерба, причиненного нападениями, составляет около 32 тыс. грн.
Одесса, кража, вор

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"Сегодня"

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