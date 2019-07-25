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Гражданин одной из африканских стран пытался доплыть из Украины в Польшу

25 июля, 18:04

Нарушителя задержали на берегу реки Западный Буг во Львовской области

Фото: ГПС

На участке Львовского отряда пограничники отделения "Пархоменково" задержали иностранца, который пытался незаконно пересечь украинско-польскую границу. Об этом сообщают в Госпогранслужбе.

Мужчину африканской внешности задержали на берегу реки Западный Буг. Он рассказал правоохранителям, что является гражданином Судана и, чтобы попасть в страны ЕС, планировал вплавь пересечь границу.

Иностранца доставили в подразделение охраны границы для установления его личности и законности пребывания на территории Украины. Его дальнейшую судьбу будет решать суд.

Ранее мы писали, что во Львовской области на контрольно-пропускном пункте "Смельница" пограничники задержали семерых нелегальных мигрантов из Монголии.

Напомним, недавно в  Черновицкой области в ночь на 22 апреля пограничники задержали восьмерых нелегалов. Их в своей машине вез местный житель из села Бояны, что за 30 километров от границы с Румынией.


Напомним, недавно сотрудники Службы безопасности Украины блокировали незаконный канал миграции иностранцев через украинскую границу. Оперативники установили, что двое жителей Тернополя пытались незаконно переправить в Европу шестерых граждан Южной Азии. Злоумышленники планировали пересечь границу вне установленных пунктов пропуска на окраинах Ужгорода.

Напомним, недавно сотрудники СБУ блокировали на Закарпатье незаконный канал миграции иностранцевчерез украинскую границу.

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Тег Польша, Львов, граница, нелегалы

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