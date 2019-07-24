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Не позволила собака: француз пытался вывезти из Украины арсенал оружия

24 июля, 17:28

Иностранец спрятал три пистолета Макарова, "АКС-74" и магазин к автомату Калашникова

Фото: ГПС

Ночью в пункт пропуска "Краковец" на выезд из Украины прибыл гражданин Франции. По имеющейся оперативной информации, пограничники приняли решение об углубленном осмотре транспортного средства Renault, которым ехал 30-летний француз. Во время проверки служебная собака помогла правоохранителям выявить скрытый в автомобиле арсенал оружия.


Так, в панели приборов иностранец спрятал 3 пистолета Макарова с пустыми магазинами и магазин к автомату Калашникова. "АКС-74" нашли уже в другом тайнике автомобиля – под декоративной обшивкой двери.

Кроме того, другой четвероногий охранник границы, обученный на поиск наркотических веществ, помог выявить сверток с марихуаной. Ее гражданин Франции пытался перевезти через границу в кармане брюк. Сейчас компетентные правоохранительные органы проводят неотложные следственные действия.

Ранее на польско-украинском пункте пропуска в Дорогуске пограничники задержали украинца, который хотел ввезти в Украину артиллерийскую систему.

Ранее житель Харьковской области привез на Волынь арсенал оружия, и в Луцке в подвальном помещении одного из домов обнаружили пакет с пятью гранатами и более 350 патронами разного калибра.

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Тег оружие, собака, граница, арсенал

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