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Гражданину Мали грозит немалый срок в украинской тюрьме

Сегодня, 06:30

За незаконную переправку людей через границу он может получить до девяти лет заключения

Фото: Facebook
Гражданину Мали грозит немалый срок в украинской тюрьме //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a9c/bee/5c8a9cbee3dc0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a9c/bee/5c8a9cbee3dc0.jpg Запад За незаконную переправку людей через границу он может получить до девяти лет заключения

Во Львовской области правоохранители  установили причастность 43-летнего гражданина Республики Мали, проживающего в Киевской области, к незаконной переправке иностранцев через границу. Об этом сообщают в полиции.

Злоумышленник в июне прошлого года организовал переход из Украины на территорию Польши трех граждан Гвинеи. Последние были задержаны возле пограничной полосы. За свои услуги злоумышленник получил 2100 долларов.

Иностранцу сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Досудебное расследование завершено, обвинительное заключение направили  на рассмотрение суда. Правонарушителю грозит срок от семи до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, не так давно давно  во Львовской области задержали большую группу нелегалов. Мигранты из Ирака и Турции, среди которых были женщины и дети, пытались пробраться в Польшу, а затем – в страны Европы.

Также пограничники Львовского отряда ночью задержали семь  нелегальных мигрантов, которые, по словам самих нарушителей госграницы, являются гражданами Сирии и Ирака.

Ранее в Греции задержали 148 граждан Украины, 132 из них – по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов. По законам Греции, за перевозку нелегальных мигрантов предусмотрено до 25 лет лишения свободы.

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Тег Мали, Львов, граница, тюрьма

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