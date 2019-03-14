Во Львовской области судят экс-редактора газеты
Женщина "увела" из казны более ста тысяч гривен
Во Львовской области экс-редактор одной из коммунальных газет предстанет перед судом за незаконное завладение бюджетными средствами.
Как оказалось, начиная с августа 2008 года по ноябрь 2013 редактор районной газеты, учредителем которой является Перемышлянский райсовет, вопреки действующему законодательству, выплачивала зарплату и премии себе и сотрудникам. Об этом сообщают в прокуратуре.
Среди установленных нарушений – неправомерное трудоустройства близкого родственника, выплата за пребывание в отпуске без сохранения зарплаты, выплата премий отдельным работникам без коллективного договора.
Таким образом, своими действиями женщина нанесла территориальной общине Перемышлянского района ущерб на более 100 тыс. гривен.
Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.
Ранее мы писали, что во Львове присяжная покинула зал суда прямо во время заседания.
Также мы писали, что в Киеве был задержан главный редактор интернет-издания "Cтрана.ua" Игорь Гужва. Как сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, он Гужва требовал и получил 10 тыс. долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По словам генпрокурора, в распоряжении следствия имеются видео и фото доказательства данного правонарушения.
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