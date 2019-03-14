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Во Львовской области судят экс-редактора газеты

Сегодня, 06:45

Женщина "увела" из казны более ста тысяч гривен

Фото: Pixabay
Во Львовской области судят экс-редактора газеты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/915/5aa/5c89155aaf0b7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/915/5aa/5c89155aaf0b7.jpg Запад Женщина «увела» из казны более ста тысяч гривен

Во Львовской области экс-редактор одной из коммунальных газет предстанет перед судом за незаконное завладение бюджетными средствами.

Как оказалось, начиная с августа 2008 года по ноябрь 2013 редактор районной газеты, учредителем которой является Перемышлянский райсовет, вопреки действующему законодательству, выплачивала зарплату и премии себе и сотрудникам. Об этом сообщают в прокуратуре.

Среди установленных нарушений – неправомерное трудоустройства близкого родственника, выплата за пребывание в отпуске без сохранения зарплаты, выплата премий отдельным работникам без коллективного договора.

Таким образом, своими действиями женщина нанесла территориальной общине Перемышлянского района ущерб на более 100 тыс. гривен.

Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали, что во Львове присяжная покинула зал суда прямо во время заседания.

Также мы писали, что в Киеве был задержан главный редактор интернет-издания "Cтрана.ua" Игорь Гужва. Как сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, он Гужва требовал и получил 10 тыс. долларов за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По словам генпрокурора, в распоряжении следствия имеются видео и фото доказательства данного правонарушения. 

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Тег суд, газета, Львов, редактор

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