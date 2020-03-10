Грипп в Украине: в Ровенской области умерла женщина

Женщина обратилась за помощью слишком поздно, спасти ее не удалось

В Ровенской области произошла еще одна смерть, вызванная осложнениями гриппа – умерла 51-летняя женщина из Костопольского района.

Как сообщили в областном лабораторном центре Минздрава, женщина заболела 27 февраля, а за медицинской помощью обратилась только 2 марта.

"Ее госпитализировали в Ровенскую городскую больницу с диагнозом грипп А, осложненный не госпитальной двусторонней пневмонией. Спасти женщину не удалось и 8 марта она умерла", - говорится в сообщении.

Эта смерть от гриппа стала пятой для этого региона с начала текущего года.

В целом по области за минувшую неделю, со 2 по 8 марта, гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями заболели 8712 человек.

"Среди заболевших 6334 (72,7%) детей. На протяжении недели было госпитализировано 370 больных, из них 281 ребенок", – добавили в Минздраве.

Ранее мы сообщали о том, что в Запорожской области от осложнений гриппа умер 51-летний мужчина – у него обнаружили "свиной" пандемический грипп А(H1N1).

Также стало известно о смерти от гриппа молодой женщины в Николаевской области – пациентке был всего 31 год: ее госпитализировали в тяжелом состоянии – болезнь протекала молниеносно. Исследования подтвердили у пациентки грипп А1.

Кроме того, сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине начали обеззараживать общественный транспорт – вагоны метро и салоны троллейбусов обрабатывают специальными дезинфицирующими средствами.

Все подробности в спецтеме Грипп в Украине

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