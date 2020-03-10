В Николаеве из-за гриппа умерла молодая женщина

Пациентка попала в больницу в тяжелом состоянии

Грипп продолжает уносить жизни украинцев – в Николаеве от усложнений болезни скончалась молодая женщина. Об этом сообщают "Николаевские новости".

Как рассказали в Николаевском областном лабораторном центре МОЗ, больной был всего 31 год. В областной центр лечения инфекционных болезней женщину привезли в тяжелом состоянии – болезнь протекала молниеносно. Исследования подтвердили у пациентки грипп А1.

Кроме того, с каждым днем в Николаеве фиксируют все больше заболевших – эпидемический порог уже превышен.

Ранее мы уже писали, что пока внимание многих украинцев приковано к распространению коронавируса, уже проникшего в нашу страну, более полусотни людей стали жертвами осложнений "обычного" гриппа.

Напомним, недавно в Запорожской области грипп унес жизнь 15-летней школьницы Виктории Кабыткиной.

Также "Сегодня" сообщали, что, чтобы остановить грипп и респираторные заболевания, в Украине начали обеззараживание общественного транспорта. Вагоны метро и салоны троллейбусов обрабатывают специальными дезинфицирующими средствами.

Все подробности в спецтеме Грипп в Украине

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