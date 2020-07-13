Поваленные деревья и "утонувшие" дома: Ровенскую область накрыла гроза (фото)

Ливни и грозы, накрывшие ряд областей на западе Украины, привели к новым подтоплениям. В Ровенской области из-за дождей затопило несколько частных домов, а сильный ветер повалил деревья.

Реклама

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, спасатели сейчас оказывают помощь по откачке дождевой воды из подтопленных четырех домохозяйств в селе Бронники Ровенского района по улице Богдана Хмельницкого.

"К оказанию помощи привлечены две единицы спецтехники ГСЧС и пятеро спасателей. Подтопило домохозяйства из-за сильного дождя, обрушившегося с вечера 11 июля по день 12 июля", - говорится в сообщении.

Кроме того, в селе Бранев Корецкого района спасатели сняли дерево, которое упало на жилой дом и заблокировало внутри двух женщин – мать с дочкой. Женщины травм не получили.

Реклама

В тренде ВСУ уничтожили вражескую артиллерию, у боевиков большие потери

Ранее мы сообщали, что на Украину снова обрушилась непогода. Из-за них без электроснабжения остались 23 населенных пункта.

Также напомним, как в Хмельницкой области спасатели ликвидировали последствия урагана. Сильный порывистый ветер тут повалил деревья, а ливни размыли дороги.

А в Одесской области бушевала песчаная буря – смотрите видео:

Видео: Facebook\Екатерина Пешко

Реклама

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама