Поваленные деревья и "утонувшие" дома: Ровенскую область накрыла гроза (фото)

Ливни и грозы, накрывшие ряд областей на западе Украины, привели к новым подтоплениям. В Ровенской области из-за дождей затопило несколько частных домов, а сильный ветер повалил деревья.
Как сообщает пресс-служба ГСЧС, спасатели сейчас оказывают помощь по откачке дождевой воды из подтопленных четырех домохозяйств в селе Бронники Ровенского района по улице Богдана Хмельницкого.
"К оказанию помощи привлечены две единицы спецтехники ГСЧС и пятеро спасателей. Подтопило домохозяйства из-за сильного дождя, обрушившегося с вечера 11 июля по день 12 июля", - говорится в сообщении.
Кроме того, в селе Бранев Корецкого района спасатели сняли дерево, которое упало на жилой дом и заблокировало внутри двух женщин – мать с дочкой. Женщины травм не получили.
Ранее мы сообщали, что на Украину снова обрушилась непогода. Из-за них без электроснабжения остались 23 населенных пункта.
Также напомним, как в Хмельницкой области спасатели ликвидировали последствия урагана. Сильный порывистый ветер тут повалил деревья, а ливни размыли дороги.
А в Одесской области бушевала песчаная буря – смотрите видео:
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