Группа риска: в Ровенской области коронавирус "охватил" дом престарелых

В Ровенской области, где из-за коронавируса "закрыли" село, очагом вспышки COVID-19 стал Здолбуновский дом-интернат для престарелых и инвалидов. Тут инфекцию подтвердили у 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе местной ОГА.

Среди больных в учреждении – шесть работников и шесть подопечных. Как рассказал директор департамента социальной защиты населения местной ОГА Алексей Шамак, восемь больных сейчас лечат в стационаре, а вот остальные – находятся на самоизоляции.

Также известно, что все пациенты – из одного корпуса интерната. Сейчас его изолировали, а в самом учреждении работают две мобильные бригады медиков. Врачи обследуют контактных лиц. В ОГА поручили провести служебное расследование относительно вспышки инфекции.

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"Создаем комиссию под руководством управления здравоохранения. Привлекайте департамент соцзащиты и других специалистов. Важно определить источник инфекции для четкого алгоритма действий и не допустить дальнейшего распространения болезни. Ведь две трети подопечных находятся в группе риска", – заявил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области будут судить директора дома престарелых, где от COVID-19 умерли трое пенсионеров.

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