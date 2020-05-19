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Задержание хакера Sanix на Прикарпатье: стали известны новые подробности

19 мая, 16:19

Татьяна Власенко , Игорь Серов

Кроме адресов электронной почты и паролей к ним, хакер продавал много финансовой информации

Стали известны новые подробности разоблачения хакера в Ивано-Франковской области, известного под ником Sanix.

По данным Службы безопасности Украины, он обратил на себя внимание мировых специалистов по кибербезопасности после того, как обнародовал объявление о продаже базы с 773 миллионами адресов электронной почты и 21 миллиона паролей.

"Кроме адресов электронной почты и паролей к ним, он продавал много финансовой информации: ПИН-коды к банковским картам, ПИН-коды к кошелькам криптовалют, к счетам PayPal", – рассказала сайту "Сегодня" спикер управления СБУ в Ивано-Франковской области Мария Рымар.

В СБУ предполагают, что у украинского хакера были разные клиенты, как и оплата "работы".

"В зависимости от того, какой объем информации нужен был клиенту, столько и стоила эта информация. Одни платили несколько десятков долларов, другие – несколько сотен", – отметила Рымар.

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Она уточнила, что задержанный – молодой человек, украинец, коренной житель Ивано-Франковской области.

"Когда к нему пришли правоохранители, то он сказал, что ждал их, предполагая, что бесконечно не будет заниматься своей деятельностью. В ходе следственных действий он заявил, что является тем самым Sanix. И добавил, что если в интернете кто-то подпишется Sanix, то того человека нельзя считать настоящим Sanix", – рассказала нам спикер регионального главка СБУ.

Задержанный подтвердил, что собирал эти базы и продавал, но не подтверждает того, что взламывал.

"Чтобы доказать это, потребуется работать с той информацией, которая есть в его компьютере", – уточнила Рымар.

Как сообщал сайт "Сегодня", ранее в Черновицкой области разоблачили хакера, который похищал аккаунты известного игрового сервиса. 22-летний парень на тематических хакерских форумах самостоятельно научился создавать вредные программы, а потом решил на этом заработать. С помощью спам-рассылки он подталкивал игроков к тому, чтобы они вводили свои пользовательские данные на фишинговых сайтах, а потом их продавал.

В свою очередь во Всемирной организации здравоохранения пожаловались, что число кибератак на ВОЗ значительно увеличилось с начала пандемии коронавируса.

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О том, как СБУ и ФБР накрыли банду международных хакеров, которыми руководил украинец, – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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