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Из-за коронавируса число кибератак увеличилось в пять раз – ВОЗ

24 апреля, 00:24

Елена Кузьмич

Участились случаи рассылок электронных писем от имени организации с призывами жертвовать средства якобы в фонд по борьбе с коронавирусом

Число кибератак против Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) значительно увеличилось с момента начала пандемии коронавируса. Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе организации.

Как утверждает ВОЗ, сейчас количество посягательств на ее информационную безопасность в пять раз превышает их число за аналогичный период прошлого года. Участились случаи рассылок электронных писем от имени организации с призывами жертвовать средства якобы в фонд по борьбе с коронавирусом. Кроме того, на этой неделе произошла утечка порядка 450 адресов электронной почты и паролей ВОЗ. Базы данных при этом не пострадали, однако ущерб был нанесен внутренней сети организации, которую используют ее бывшие и нынешние сотрудники, а также партнеры.

ВОЗ подчеркнула, что работает над усилением безопасности своих систем.

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Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией.

Напомним, что человечество может столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний, таких как корь и полиомиелит, из-за сбоев в работе служб вакцинации вследствие пандемии коронавируса. Об этом предупредила Всемирная организация здравоохранения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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атака хакер ВОЗ коронавирус кибератака

Источник: ТАСС

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