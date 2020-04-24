Из-за коронавируса число кибератак увеличилось в пять раз – ВОЗ

Число кибератак против Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) значительно увеличилось с момента начала пандемии коронавируса. Об этом говорится в опубликованном пресс-релизе организации.
Как утверждает ВОЗ, сейчас количество посягательств на ее информационную безопасность в пять раз превышает их число за аналогичный период прошлого года. Участились случаи рассылок электронных писем от имени организации с призывами жертвовать средства якобы в фонд по борьбе с коронавирусом. Кроме того, на этой неделе произошла утечка порядка 450 адресов электронной почты и паролей ВОЗ. Базы данных при этом не пострадали, однако ущерб был нанесен внутренней сети организации, которую используют ее бывшие и нынешние сотрудники, а также партнеры.
ВОЗ подчеркнула, что работает над усилением безопасности своих систем.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство государств. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией.
Напомним, что человечество может столкнуться со вспышками инфекционных заболеваний, таких как корь и полиомиелит, из-за сбоев в работе служб вакцинации вследствие пандемии коронавируса. Об этом предупредила Всемирная организация здравоохранения.
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