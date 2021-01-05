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Под Луцком супруги с ножом напали на мужчину: жена оказалась депутатом Ровенского райсовета

5 января, 12:56

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Пострадавший находится в больнице с ножевыми ранениями

Под Луцком супруги совершили разбойное нападение: под предлогом покупки жилья, они нападали на его владельца и обокрали.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Так, нападение произошло в одном из элитных домов, который был выставлен на продажу. Мужчина и женщина с ножом и газовыми баллончиком набросились на владельца, украли имущество, а затем скрылись. Их жертва с ножевыми ранениями сейчас в больнице.

Видео: Сегодня

С помощью камер видеонаблюдения копы нашли и задержали нарушителей в этот же день в Ровно.

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Как выяснилось, мужчина ранее уже судим за разбой, а женщина является депутатом Ровенского районного совета.

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Напомним, ранее в Днепропетровской области задержали злоумышленников, похищавших людей.

Кроме того, в Николаеве правоохранители задержали подозреваемых в серии нападений на территории Николаевской и Днепропетровской областей.

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разбой депутаты Луцк Ровенская область нападение
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