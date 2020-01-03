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Хотел поправить иллюминацию: в Ивано-Франковске мужчина вылез на главную елку города

3 января, 14:27

Мужчину пришлось снимать из новогоднего дерева

Фото: www.facebook.com/IFrankivsk

Фото: www.facebook.com/IFrankivsk

В Ивано-Франковске мужчине не понравилась праздничная иллюминация. Он решил исправить ситуацию и взобрался для этого на главную елку города.

Инцидент произошел сегодня ночью, 3 января. Снимать смельчака с новогоднего дерева пришлось работникам Муниципального Дозора. После этого инспекторы вызвали на место полицейских.

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Кроме того, мы писали, что в Хмельницкой области рухнула главная новогодняя елка села Дунаевцы. Как сообщили местные жители, инцидент произошел из-за порывов сильного ветра.

Ранее мы сообщали, что непроданным елям и соснам украинцы нашли полезное применение. После наступления нового года Николаевский зоопарк традиционно начал принимать нереализованных зеленых красавиц – они идут на корм животным.

В то же время, в КГГА заявили, что в столице уже заработали 15 пунктов приема новогодних деревьев.

Напомним, киевлян возмутили свалки из непроданных новогодних деревьев:

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