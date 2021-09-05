Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🔔 Сколько стоит 1 сентября 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Запорожья

По дороге из Кирилловки пропал мужчина – родным пришлось его вызволять из рабства

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела Киев
5 сентября, 12:46
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Виталия Харчука вместе с другими людьми заставляли работать бесплатно
Виталий Харчук был увезен в село в Херсонской области / Фото: коллаж "Сегодня"
Виталий Харчук был увезен в село в Херсонской области / Фото: коллаж "Сегодня"

В Херсонской области нашли 34-летнего Виталия Харчука, который в середине июля пропал в курортной Кирилловке. Мужчина более месяца находился в рабстве.

Реклама

Об этом сообщает "Риа Мелитополь".

Оказалось, что Виталий Харчук был увезен в село в Херсонской области и попал в рабство. Там его вместе с другими людьми заставляли работать бесплатно. Ему удалось попросить у кого-то из сельчан телефон и дозвониться родным.

Читайте также:

Родные мужчины не стали обращаться в полицию, а поехали в херсонское село, где за денежное вознаграждение забрали его домой.

Реклама

Об исчезновении жителя Тернопольской области Виталия Харчука стало известно 19 июля. В полицию обратилась его сестра. Мужчина работал в курортной Кирилловке. 16 июля он выехал в Мелитополь и пропал. Он разыскивался отделом полиции № 1 Мелитопольского районного управлением полиции ГУНП в Запорожской области. К поискам подключились и волонтеры.

Количество преступлений в Украине уменьшается

По данным "Википедии", в Украине с начала 2010-го уменьшается количество преступлений. Если тогда за год зафиксировали 500 902 заявления, то в 2020 году – 335 000. При этом количество убийств уменьшилось вдвое:

  • в 2010 – 2356 убийств;
  • в 2020 – 1326.

Также читайте другие новости по теме:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Дашборд
В тренде
Тесты
Больше тестов
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Дневник независимости 🇺🇦
Опрос
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Курс валют
Курс доллара на выходные
Узнать
Опрос
Медальный зачет Паралимпиады
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
96
60
51
207
2
flag Великобритания ВеликобританияGB
41
38
45
124
3
flag США СШАUS
37
36
31
104
4
flag ПКР ПКРRPC
36
33
49
118
5
flag Нидерланды НидерландыNL
25
17
17
59
6
flag Украина УкраинаUA
24
47
27
98
7
flag Бразилия БразилияBR
22
20
30
72
8
flag Австралия АвстралияAU
21
29
30
80
9
flag Италия ИталияIT
14
29
26
69
10
flag Азербайджан АзербайджанAZ
14
1
4
19
Все медали Паралимпиады
Какой будет погода в сентябре
Прогноз на целый месяц
Узнать
COVID-19 в Украине
2693 случая за сутки
Подробнее
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Комаровский в теме
Когда сбивать температуру у ребенка
Спроси у доктора
Актер Тарас Цымбалюк в новом фотосете. Как вам?
Бархатный сезон
Где отдохнуть без ПЦР-теста и подешевле
Хочу на море!
Гороскоп
Твой гороскоп на сентябрь

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Благоприятные и опасные дни в сентябре
Лунный календарь на сентябрь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять