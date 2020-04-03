Инфицированная врач-хирург рассказала, как переносит COVID-19

Женщина-хирург из Тернопольской области, у которой было подтверждено инфицирование коронавирусом, рассказала о том, как протекает ее болезнь.

По словам Елены Гаврилюк, сейчас она находится на самоизоляции дома, вместе с ней болеет ее отец, а у матери, мужа и трехлетнего сына симптомы болезни не проявились, сообщает местное издание "Медиатор".

По ее словам, в сложившейся ситуации главное – сохранять спокойствие, и она научилась этому за восемь лет работы в больнице.

Хирург отметила – не удивилась тому, что она инфицирована, поскольку, как и остальные сотрудники, контактировала с первой заболевшей медсестрой, и еще до начала первых симптомов начала принимать противовирусные.

"Врачи всегда первыми сталкиваются с разными заболеваниями, в том числе инфекционными. Мы должны перестраховываться. А одна маска и перчатки – это не защита. Я дежурила 19 марта, тогда и контактировала с медсестрой. Понимала, что вероятность заражения высока. С тех пор вместе с родными начали пить противовирусные", – заявила она.

Также женщина добавила, что первыми симптомами у нее были температура 38 градусов и кашель и проявились на шестой день после общения с инфицированной. Также беспокоила боль в мышцах шеи, головная боль, сухой кашель.

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Симптомы сохранялись два дня, головная боль – неделю. Сейчас температуры у нее нет, но все еще кашляет. В целом, недуг проходит в легкой форме.

"Родным экспресс-тесты не проводили, их не хватает. Вначале обследуют всех медиков. Сделали тест отцу, у него была температура, коронавирус подтвердился. Маму, мужа и ребенка не обследуют, у них нет симптомов", - объяснила Елена.

Сейчас она лечится вместе с другими членами семьи – принимают витамины, придерживаются сбалансированного питания и выходят на свежий воздух в пределах двора.

"Есть симптомы – снимаем, есть относительный протокол лечения, пользуемся. Если есть признаки осложнений, к примеру, одышка, нужно предпринимать более серьезные меры", - добавила врач.

В то же время, продукты семье никто не доставляет – их закупает муж, предварительно надев все средства защиты. В магазине дезинцифирует руки, забирает необходимое, выдерживает дистанцию и не контактирует с другими покупателями.

По мнению Елены, каждая болезнь дается человеку, чтобы задуматься над своим поведением. Сейчас она больше время проводит с ребенком, используя свободные часы для своего развития.

"Заболели – значит заслужили. Воспринимать нужно адекватно и делать выводы. Изменяться, жить, не забывая о рекомендациях медиков. Паники нет. Мы ничего ею не изменим. Основная цель – выжить и работать дальше", - добавила врач.

Она рассказала, что ей жаль других заболевших медиков.

"Весь день быть в защитном костюме – чрезвычайно сложно. Так вышло, что сейчас я дома. Слава Богу, болезнь протекает легко. А те люди постоянно думают – лишь бы не заразиться, как выдержать в защитном костюме. Вот им тяжело очень, и психологически, и физически", - резюмировала она.

Напомним, ранее инфицирование COVID-19 было подтверждено у двоих врачей. Всего же в этом регионе есть 13 пациентов с коронавирусом, двое – уже выздоровели.

Стоит добавить, что жители Тернопольской области уже обратились к Зеленскому с предупреждением о возможности "украинского Уханя".

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