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Инфицированный коронавирусом священник из Тернопольщины мог заразить сотни людей

24 марта, 09:25

Тина Наринецкая

Мужчина сейчас лежит в реанимации больницы в Тернополе

Священник из города Залещики Тернопольской области Олег Винников, у которого впервые в регионе обнаружили коронавирус, контактировал с около 500 лицами. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Олег Винников, это священнослужитель из Тернопольской области, он 19 марта был госпитализирован, сейчас лежит в реанимации Тернопольской городской больницы. Мы посчитали в полиции, он за неделю контактировал с около 500 людьми. Он был на церковных службах, он отправлял похоронный обряд, и сейчас мы ищем этих людей", – заявил он.

Геращенко призвал всех, кто общался с инфицированным, оставаться дома, а в случае появления симптомов инфекции – звонить врачам.

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"В этом нет ничего постыдного, он не знал на тот момент, что он болен, когда общался с вами", – отметил Геращенко.

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Ранее мы писали, что второй случай инфицирования в регионе тоже связан с этим священником. Второй зараженный был на похоронах вместе с Олегом Винниковым.

Также сообщалось, что у 57-летнего священнослужителя большая семья.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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