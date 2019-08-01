Вместе с детьми женщины более часа сидели на улице под палящим солнцем

Из роддома в Ужгороде срочно эвакуировали рожениц с детьми 2019-08-01T18:31:00+03:00 Запад Вместе с детьми женщины более часа сидели на улице под палящим солнцем

В Украине продолжается волна ложных минирований. Сегодня, 1 августа, после очередного такого сообщения пришлось эвакуировать рожениц из роддома в Ужгороде Закарпатской области. Вместе с детьми они покинули здание и более часа сидели на улице под палящим солнцем.

Электронное письмо с угрозой минирования поступило от анонима во все медицинские, государственные и дошкольные учреждения города.

На указанных объектах работали взрывотехники, кинологи и следователи. Информация о минировании не подтвердилась.

Этим летом такими сообщениями жителей Закарпатья пугают едва ли не еженедельно. Найти лиц, которые присылают сообщения, пока не удается.

"Игнорировать сообщения нельзя. Все же для нас самое важное – это безопасность граждан. Именно поэтому на все такие сообщения реакция является мгновенной: на места выезжают соответствующие специалисты, которые должны все проверить", – говорит пресс-секретарь управления Национальной полиции Украины в Закарпатской области Инесса Манзулич.

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