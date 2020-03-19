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Издевался и насиловал сироту: во Львовской области задержали подозреваемого

19 марта, 12:35

Татьяна Очеретяна

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

Во Львовской области задержали злоумышленника за издевательства и изнасилование 18-летней девушки. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции.

Как написала пресс-служба, 18-летняя жительница Ивано-Франковской области обратилась к правоохранителям с заявлением об изнасиловании. Пострадавшая рассказала, что инцидент произошел в феврале в одном из заведений общественного питания в городе Перемышляны.

"17 февраля около 23:00 в помещении одного из кафе-баров злоумышленник, 27-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил действия сексуального характера в отношении заявительницы без ее согласия", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи открыли уголовное производство. Злоумышленнику уже сообщили о подозрении, вскоре суд изберет для него меру пресечения. Если вину мужчины докажут, ему грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

Напомним, в Николаевской области 14-летнего подростка подозревают в изнасиловании восьмилетнего мальчика. Пострадавший ребенок обратился за помощью к прохожим, как только увидел кого-то из взрослых.

Кроме того, полиция Киева передала дело об изнасиловании женщины на глазах у 14-летней дочери на рассмотрение суда. Насильнику грозит до семи лет лишения свободы.

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изнасилование насилие сирота Львовская область

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