Как задерживали мукачевских стрелков: появилось видео

Фото: mukachevo.net

В селе Нижние Ворота в Закарпатской области в рамках спецоперации задержали подозреваемых по делу о стрельбе в Мукачево. Видео задержания преступников появилось в сети.

В пресс-службе МВД рассказали, что при задержании подозреваемые пытались скрыться с места происшествия. Всего были задержаны семь человек, в том числе и организатор банды.

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Как сообщали новости "Сегодня", 7 февраля в Мукачево на улице Сеченова произошла перестрелка. В результате два человека оказались в больнице с огнестрельными ранениями.

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Как стало известно, во время стрельбы в Мукачево напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с екс-нардепом Михаилом Ланьо. Об этом в своем Тelegram-канале написал местный журналист Виталий Глагола. Бывший народный избранник более известен в городе под криминальным прозвищем "Блюк". По словам журналиста, в перестрелке пострадали Пашкуляк и его охранник.

Также мы писали, что после стрельбы в Мукачево приехали военнослужащие Национальной гвардии Украины. Они будут патрулировать улицы города круглосуточно.

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