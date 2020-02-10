Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,54
26,9

Как задерживали мукачевских стрелков: появилось видео

10 февраля, 09:25

Преступники сопротивлялись и пытались сбежать

Фото: mukachevo.net

Фото: mukachevo.net

В селе Нижние Ворота в Закарпатской области в рамках спецоперации задержали подозреваемых по делу о стрельбе в Мукачево. Видео задержания преступников появилось в сети.

В пресс-службе МВД рассказали, что при задержании подозреваемые пытались скрыться с места происшествия. Всего были задержаны семь человек, в том числе и организатор банды.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", 7 февраля в Мукачево на улице Сеченова произошла перестрелка. В результате два человека оказались в больнице с огнестрельными ранениями.

В тренде
Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Карпатах

Как стало известно, во время стрельбы в Мукачево напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с екс-нардепом Михаилом Ланьо. Об этом в своем Тelegram-канале написал местный журналист Виталий Глагола. Бывший народный избранник более известен в городе под криминальным прозвищем "Блюк". По словам журналиста, в перестрелке пострадали Пашкуляк и его охранник.

Также мы писали, что после стрельбы в Мукачево приехали военнослужащие Национальной гвардии Украины. Они будут патрулировать улицы города круглосуточно.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

видео Закарпатье задержание стрельба Мукачево Закарпатская область

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезет
В Украине ударят жуткие морозы: каким областям не повезетУкраина
В Мукачево посреди улицы устроили перестрелку: есть раненые (фото и видео)
В Мукачево посреди улицы устроили перестрелку: есть раненые (фото и видео)Запад
Возле Львова задержали российскую фуру с людьми в холодильнике (видео)
Возле Львова задержали российскую фуру с людьми в холодильнике (видео)Запад
Разборки в Мукачево в стиле 90-х: в кого стреляли и что с пострадавшими
Разборки в Мукачево в стиле 90-х: в кого стреляли и что с пострадавшимиЗапад
Скандал в Трускавце: мэр назвал жительницу слепой и посоветовал
Скандал в Трускавце: мэр назвал жительницу слепой и посоветовал "приземлиться"Запад
В школу в Луцке вместо детей пришли родители: что произошло
В школу в Луцке вместо детей пришли родители: что произошлоЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...