Как задерживали мукачевских стрелков: появилось видео

В селе Нижние Ворота в Закарпатской области в рамках спецоперации задержали подозреваемых по делу о стрельбе в Мукачево. Видео задержания преступников появилось в сети.
В пресс-службе МВД рассказали, что при задержании подозреваемые пытались скрыться с места происшествия. Всего были задержаны семь человек, в том числе и организатор банды.
Как сообщали новости "Сегодня", 7 февраля в Мукачево на улице Сеченова произошла перестрелка. В результате два человека оказались в больнице с огнестрельными ранениями.
Как стало известно, во время стрельбы в Мукачево напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с екс-нардепом Михаилом Ланьо. Об этом в своем Тelegram-канале написал местный журналист Виталий Глагола. Бывший народный избранник более известен в городе под криминальным прозвищем "Блюк". По словам журналиста, в перестрелке пострадали Пашкуляк и его охранник.
Также мы писали, что после стрельбы в Мукачево приехали военнослужащие Национальной гвардии Украины. Они будут патрулировать улицы города круглосуточно.
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