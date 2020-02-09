На Закарпатье спецназ устроил облаву на мукачевскую банду: подробности спецоперации, фото

/ Фото: Нацполиция

На Закарпатье в рамках спецоперации задержаны подозреваемые по делу о стрельбе в Мукачево, сообщает пресс-служба МВД.

Так, по приказу министра внутренних дел Арсена Авакова в Мукачево ввели спецназ Нацгвардии,ы были усилены меры безопасности в целом на Закарпатье. Получив оперативную информацию, оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области Нацполиции, спецназовцы, сотрудники Службы безопасности Украины, детективы местной полиции совместно с прокуратурой области провели совместную спецоперацию по задержанию участников преступной группировки, которые планировали установить контроль над регионом.

В субботу, 8 февраля, в с. Нижние Ворота задержали лидера и членов преступной группировки. Участники ОПГ были вооружены, поэтому приняли решение о привлечении к полицейской операции спецподразделение КОРД и роту особого назначения полиции области. При задержании лица, которые находились в автомобилях, оказали вооруженное сопротивление и пытались скрыться с места происшествия, однако их задержали. В результате никто не пострадал. Задержаны семь человек.

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В МВД отметили, что лидер преступной группы передвигался на бронированном автомобиле. С места происшествия изъяты транспортные средства и оружие.

После проведения соответствующих процессуальных мероприятий будет решаться вопрос об открытии уголовного производства и сообщения задержанным о подозрении.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 февраля в Мукачево на улице Сеченова произошла перестрелка. В результате – двое человек оказались в больнице с огнестрельными ранениями.

Как стало известно, во время стрельбы в Мукачево напали на Артура Пашкуляка, которого связывают с екс-нардепом Михаилом Ланем. Об этом в своем Тelegram-канале написал местный журналист Виталий Глагола. Бывший народный избранник более известен в городе под криминальным прозвищем "Блюк". По словам журналиста, в перестрелке пострадали Пашкуляк и его охранник.

В связи с этим местные власти обратились к президенту Украины с просьбой ввести Нацгвардию и уволить руководство полиции области.

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