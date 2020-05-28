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Карантин в Черновцах: владельцы ресторанов устроили музыкальный протест (фото, видео)

28 мая, 14:40

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Участники акции просят открыть рестораны в городе с 10 июня

В Черновцах, где людей начали тестировать на антитела к коронавирусу, владельцы ресторанов и организаторы праздников устроили акцию протеста под местным горсоветом. Об этом сообщает "АСС".

Протест был шумным, ведь его участники принесли музыкальные инструменты. Они требуют, чтобы местные власти открыли рестораны с 10 июня. По словам организаторов акции, буковинцы все равно будут устраивать шумные праздники, но таким образом проблем с санитарией будет еще больше.

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К протестующим вышел мэр Черновцов Алексей Каспрук. Он рассказал, что любые смягчающие меры могут позволять исключительно областная комиссия ТЭБ и ЧС.

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"В Черновцах на сегодня обслуживания клиентов в помещениях заведений общественного питания запрещается. Любое решение городского совета или сессии не защитит вас, потому, что открывшись, вы будете нарушать постановление главного государственного санитарного врача Украины. Нам рано говорить о спаде заболеваемости, но я понимаю. Я могу поддержать ваше обращение, подготовить и направить письмо государственному санитарному врачу Украины", – заявил Каспрук.

Ранее мы рассказывали, что в Черновицкой области, несмотря на карантин, сыграли большую свадьбу. Теперь владельцу ресторана, в котором устроили празднование, придется заплатить от 34 до 170 тысяч гривен штрафа.

Также читайте материал на сайте "Сегодня": "Продление карантина: за что могут оштрафовать украинцев".

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