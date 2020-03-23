"Контактировали с умершей": что известно о новых случаях коронавируса в Ивано-Франковске

Трое жителей Ивано-Франковска, у которых подтвердили заражение новым коронавирусом, контактировали с умершей от инфекции женщиной. Об этом заявил мэр Руслан Марцинкив.

"Вчера вечером мы узнали о еще 3 дополнительных подтвержденных случаях коронавируса. В частности, эти три человека они из города Ивано-Франковска. Они являются контактными лицами женщины, которая умерла", – отметил Марцинкив.

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По словам городского главы, пациенты сейчас находятся в удовлетворительном состоянии и тяжелых больных в области нет. Также он отметил, что в городе вспышки пневмоний на данный момент нет.

Ранее мы писали, что женщина из Ивано-Франковска, которая умерла от коронавирусной инфекции, контактировала с медиками городской поликлиники № 2. Как рассказала директор Центра первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи Ольга Савчук, после госпитализации женщины медики себя продезинфицировали.

Напомним, одна из смертей от коронавируса в Украине была зафиксирована в Ивано-Франковске. Как выяснилось, пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19.

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