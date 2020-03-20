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Стало известно, кого могла заразить погибшая из-за коронавируса женщина в Ивано-Франковске

20 марта, 13:09

Тина Наринецкая

Женщина посещала городскую поликлинику

Женщина из Ивано-Франковска, которая умерла от коронавирусной инфекции, контактировала с медиками городской поликлиники № 2. Врачей уже отправили на обсервацию. Об этом рассказала директор Центра первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи Ольга Савчук, сообщает "Суспільне".

"Женщина обратилась к семейному врачу в критическом состоянии. Во время болезни она находилась дома. Ее муж вернулся из-за границы, самоизоляции не придерживался, заразил жену. Она самостоятельно лечилась, никуда не обращалась. И уже в тяжелом состоянии пришла в поликлинику сделать рентген. После чего ее быстрой доставили в инфекционную больницу. в тот день, когда женщина умерла, было сделано быстрый тест на грипп, и было подтверждено грипп. В день, когда она поступила в больницу, забрали материалы и направили в Киев на обследование на коронавирус. И, собственно, вчера Киев подтвердил, что у умершей был коронавирус", – сказала Савчук.

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По ее словам, после госпитализации женщины медики себя продезинфицировали. Но врача и медсестру, которые контактировали с пациенткой, отправили на обсервацию. В Ивано-Франковске тестов для выявления инфекции пока что нет.

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Ранее мы писали, что мужа 56-летней женщины тоже госпитализируют в больницу. Именно он недавно вернулся из-за границы и, скорее всего, заразил жену. Дети пары проживают отдельно.

Отметим, что в Украине изготовили первую партию экспресс-тестов на коронавирус.

Видео: president.gov.ua

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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