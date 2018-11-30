Контрабанда – вагонами: в Венгрию не пропустили крупнейшую партию сигарет

Сегодня, 14:05

Товар в грузовом поезде нашли пограничники Чопского отряда, продолжаются мероприятия по разгрузке и перерасчету товара


Фото: ГПС

Фото: ГПС

Фото: ГПС

Фото: ГПС

На Закарпатье сегодня ночью военнослужащие отдела "Тиса" Чопского отряда остановили крупную партию контрабандных табачных изделий. Товар пограничники обнаружили  в железнодорожном пункте пропуска "Саловка" во время осмотра одного из вагонов грузового поезда, следовавшего в Венгрию.

"Информацию о возможной попытке перемещения контрабандных сигарет этим поездом пограничники получили заранее от своих коллег. В ходе обысков правоохранители нашли контрабандный табак под грузом древесных топливных брикетов", – сообщают в ГПС.

Сейчас продолжаются мероприятия по разгрузке и перерасчета товара, а также поиску  лиц, причастных к контрабандной деятельности.

Ранее сообщалось о том, как закарпатские контрабандисты доставляют за границу сигареты и сколько на этом зарабатывают. Уникальный эксперимент провели журналисты "Сегодня".

Напомним, Украина уже стала лидером по контрабанде сигарет в Европу. За год из Украины в ЕС попало 5,8 млрд сигарет.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков объявил "крестовый поход" на контрабандистов
пограничники, Закарпатье, контрабанда, Тиса

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Источник:

"Сегодня"

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