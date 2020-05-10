COVID-19 атакует Буковину: за сутки обнаружили десятки новых зараженных

На Буковине в течение 9 мая выявили 89 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

"Еще 89 буковинцев заболели COVID-19. Среди них 29 случаев – в Черновцах. Таким образом на Буковине уже зафиксировано 2268 случаев заболевания", – рассказал Осачук.

Также за день, по его словам, еще 18 буковинцам удалось побороть коронавирус.

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Всего в лаборатории за последние сутки было протестировано 423 образца.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", в Харьковской области из-за коронавируса в больницу попал младенец. Малышу всего пять месяцев.

А в Кировоградской области, где от коронавируса умерли двое врачей, зафиксировали новый летальный случай из-за COVID-19. Умер 63-летний мужчина из Кропивницкого, он работал врачом детской областной больницы. Вероятно, он заразился во время общения со старшим братом – врачом Центра экстренной медицинской помощи, который также умер от коронавируса 17 апреля.

Об анестезиологе из Днепра, который борется с коронавирусом, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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