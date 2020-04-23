Коронавирус в Тернопольской области: в каких районах больше всего зараженных

В Тернопольской области растет число заразившихся коронавирусной инфекцией. Как сообщает Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом, за прошлые сутки было выявлено 28 новых инфицированных.
Согласно данным областного лабораторного центра, по состоянию на 9:00 23 апреля в регионе зафиксировано 499 случаев инфицирования COVID-19. Из них 38 человек уже выздоровели, семь – умерли.
Наибольшее число инфицированных в Монастырисском районе – 168 человек. Более полусотни тернопольчан заразились в Кременецком, Шумском и Бучацком районах.
Итак, из тех, кто инфицировался COVID-19:
168 – жители Монастырисского района
62 – жители Кременецкого района
63 – жители Шумского района
57 – жители Бучацкого района
35 – жители города Тернополя
30 – жители Залещицкого района
24 – жители Чертковского района
23 – жители Козовского района
9 – жители Борщевского района
6 – жители Теребовлянского района
5 – жители Подгаецкого района
5 – жители Тернопольского района
4 – жители Гусятинского района
3- жители Збаражского района
2 – жители Бережанского района
1 – житель Зборовского района
1 – житель Лановецкого района
1 – житель Подволочиского района
Как сообщал сайт "Сегодня", всего в Украине на утро 23 апреля насчитывалось 7170 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 187 летальных, 504 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано рекордных 578 новых зараженных.
Продолжает стремительно расти число инфицированных COVID-19 в Черновицкой области – только за 22 апреля в регионе зафиксировали 87 новых случаев болезни. На данный момент на Буковине – 1140 зараженных.
Тем временем в больницах Черновцов, которые определили для лечения больных с COVID-19, уже заканчиваются места для таких пациентов. Об этом рассказал мэр города Алексей Каспрук.
О том, как "инфицируется" коронавирусом одежда, – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":
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