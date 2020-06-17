Коронавирус "атакует" Буковину: есть ли в больницах места для зараженных

В Черновицкой области снова возросло число больных с коронавирусом – за последние сутки, 16 июня, инфекцию подтвердили у 70 буковинцев. Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
"Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 4089 человек", – сообщил чиновник.
По его словам, 16 июня в лабораторный центр в Черновцах проверил 584 анализа на коронавирус. Кроме того, за сутки от COVID-19 удалось вылечить 63 буковинцев – они получили отрицательный результат тестов.
Также Осачук рассказал, как обстоит ситуация с наполненностью больниц для инфицированных в регионе. По его словам, сейчас в медучреждениях заполнены 43,6% мест.
"Для нужд больных коронавирусом в медицинских учреждениях Черновицкой области отведено 3304 кровати. Сейчас 43,6% из них заполнены", – написал он.
Ранее мы рассказывали, что в Черновцах коронавирус унес жизнь старшей медсестры кардиологического центра Елены Бордян. Женщине было всего 48 лет.
Отметим, что в Черновицкой области, несмотря на большое число больных COVID-19, решили отменить особый режима въезда и выезда на территорию региона.
Кроме того, вспышку коронавируса зафиксировали на Волыни:
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